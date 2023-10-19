Венгрию назвали российским троянским конем в ЕС и НАТО

Председатель комиссии парламента Эстонии по государственной обороне Калев Стойческу на фоне недавно прошедшей встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина в Китае заявил, что Венгрия может стать российским троянским конем в Европейском союзе и НАТО.