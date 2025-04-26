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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анчелотти сыграет 4-4-2 с «Барсой», Беллингем выйдет в атаке вместо Мбаппе (El Partidazo de COPE)

Именно такую игровую модель собирается использовать тренер мадридцев Карло Анчелотти, сообщает El Partidazo de COPE.

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