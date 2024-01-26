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Китай

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Премьер Госсовета КНР председательствовал на симпозиуме, где были заслушаны мнения по проекту доклада о работе правительства

Пекин, 25 января /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян, также являющийся членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, в среду председательствовал на симпозиуме, где были заслушаны мнения и предложения руководителей центральных комитетов демократических партий, Всекитайской ассоциации промышленников и торговцев и представителей беспартийных деятелей по проекту доклада о работе правительства.

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