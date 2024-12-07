СВО как тест по русской литературе

Специальная военная операция на Украине стала очередным экзистенциальным вызовом для русской литературы, тестом на сохранение ею исторических традиций и статуса великой литературы, тестом для русских писателей, которые всегда больше, чем просто рассказчики занимательных историй.
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