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СВО как тест по русской литературе

СВО как тест по русской литературе

Специальная военная операция на Украине стала очередным экзистенциальным вызовом для русской литературы, тестом на сохранение ею исторических традиций и статуса великой литературы, тестом для русских писателей, которые всегда больше, чем просто рассказчики занимательных историй.

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