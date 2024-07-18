Потеряли $20 миллионов: Пентагон провалил финансовую проверку по контрактам с Украиной

Очередной финансовый скандал в Министерстве обороны США. Финансовый аудит, проведенный в ведомстве, выявил, мягко говоря, вольное обращение со счетами-фактурами со стороны подрядных организаций, которые занимались непосредственным обеспечением контракта, подписанного Пентагоном на обслуживание военной техники в интересах Украины.