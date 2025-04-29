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Спиридон Килинкаров: Три дня тишины или игра на время? Загадка перемирия, санкций и скрытых провокаций в тени Дня Победы

Спиридон Килинкаров: Три дня тишины или игра на время? Загадка перемирия, санкций и скрытых провокаций в тени Дня Победы

Почему Зеленский отвергает 3-дневное перемирие? Слова экс-президента США вдохновили Украину и разозлили Москву? Что скрывает сигнал России о готовности к «любому сценарию»? По решению Владимира Путина, в дни 80-й годовщины Победы — с 00:00 7 мая до 00:00 11 мая — российская сторона объявила перемирие.

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