Лето и осень 1919 года. Информация из газеты «Известия»

Одна из картин И. А. Владимирова. Такой вот он видел социалистическую революцию в российской деревне… – За что вы идёте, если велят – «воюй»?Можно быть разорванным бомбищей,можно умереть за землю за свою,но как умирать за общую? – Жена, да квартира, да счёт текущийвот это – отечество, райские кущи!Ради бы вот такого отечестваМы понимали б и смерть, и молодечество.