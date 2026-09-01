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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Литвин, Адель, Мамаев примут участие в новом сезоне шоу «Титаны»

В четвертом сезоне шоу «Титаны» на ТНТ примут участие блогер Михаил Литвин, модель и певица Адель Вейгель, экс-футболист сборной России Павел Мамаев, а также игрок медиаклуба Lit Energy Артем Талабко.

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