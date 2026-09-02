Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

В РПЦ сообщили, когда в храме Христа Спасителя выставят мощи Дмитрия Донского

В РПЦ сообщили, когда в храме Христа Спасителя выставят мощи Дмитрия Донского

Доступ к святыне откроют 7 сентября С 7 сентября в храме Христа Спасителя начнется поклонение мощам святого князя Димитрия Донского, сообщил заместитель управляющего делами Московской патриархии, архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым