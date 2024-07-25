Интерес к российским облачным хранилищам вырос на треть

Россияне стали активнее использовать онлайн-диски для хранения данных. При этом выбор все чаще падает на российские аналоги: за первую половину 2024 года интернет-трафик отечественных онлайн-дисков вырос на 32% по сравнению с прошлым годом и уже превышает объем в аналогичных зарубежных сервисах.
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