На силос и зеленый корм в Могилевской области осталось убрать менее четырех процентов посевов кукурузы.

В десяти районах работы завершены, в других аграрии обещают поспешить. Заготовлено более 2,9 миллиона тонн зеленой массы при средней урожайности 237 центнеров с гектара (намного выше, чем в прошлом году).
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