Необычные товары покупают азиаты у поставщиков из Сибири

НОВОСИБИРСК, 10 октября, ФедералПресс. В страны Ближнего Востока и Азии за 9 месяцев 2024 года уехали 305 тонн консервированного папоротника, также были направлены пять тонн грибов, варенье, джемы и повидло.
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