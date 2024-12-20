Что ждет беженцев из Сирии в Европе

Недавнее свержение Башара Асада до сих пор вызывает бурный восторг в ЕС. Впрочем, за пафосными заявлениями о падении «варварского государства» — слова президента Франции Макрона — есть и вполне прагматичный расчет.
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