Александра Трусова после турнира в Токио показала новые фото с мужем и сыном

22-летняя Александра Трусова, серебряный призёр Олимпийских игр, после участия в международном турнире Kinoshita Group Cup в Токио поделилась новыми фотографиями с мужем Макаром Игнатовым и их сыном Михаилом.
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