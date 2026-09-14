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FiNE NEWS

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Александра Трусова после турнира в Токио показала новые фото с мужем и сыном

Александра Трусова после турнира в Токио показала новые фото с мужем и сыном

22-летняя Александра Трусова, серебряный призёр Олимпийских игр, после участия в международном турнире Kinoshita Group Cup в Токио поделилась новыми фотографиями с мужем Макаром Игнатовым и их сыном Михаилом.

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