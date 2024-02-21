Настройте телефон так, чтобы не отвлекаться во время тренировок

Менее известный режим фокусировки «фитнес» может превратить ваш телефон в специальный инструмент для тренировокВ нашей культуре существует распространённый стереотип о том, что люди, занятые смартфонами в спортзале, не выполняют свои тренировки и мешают другим.
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