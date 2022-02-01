Лукашенко пообещал уйти, если не помешает «ситуация»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко понимает, что он многим в стране надоел. Об этом он заявил сегодня, выступая с посланием к народу и парламенту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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