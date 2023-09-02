ФОТО: ЦАРЬГРАД ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Вслед за Котельниками мигранты оккупировали ещё один населённый пункт в Подмосковье.
"УГРОЖАЮТ ДЕТЯМ, НАСИЛУЮТ ЖЕНЩИН": РЕЗИДЕНЦИЮ СОВЕТСКОЙ ЭЛИТЫ ЗАНЯЛИ МИГРАНТЫ
Комментарии
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Константин Котельников
Не должно быть в России никаких национальных диаспор, всем инородцам ввести запрет на сборища - больше трех, всех в цугундер, пусть там отдохнут, потом заплатят штраф! Это животные и ничего кроме кнута не понимают...
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15 час.
Владимир Карпов
Эти мигранты у себя в своих странах издеваются, терроризируют, убивают и насилуют русских без всякого страха, так как у них дома процветает такая русофобская внутренняя политика (но Россия при этом молчит), а мы в России почему-то преступно либеральничаем с этими мигрантами в ущерб интересам россиян, вот мигранты поэтому и наглеют всё больше и больше !!! Чего ждём ??? Чтобы они нас задавили ??? Почему такое допускается нашими властями ???
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14 час.
Николай Денисов
Власти если и дальше будут закрывать глаза на засилье мигрантов, доведут народ до бунта и самосуда! Потом будут охать и ахать и оправдываться! Но под горячую руку достанется и им за их равнодушие и бездействие!
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12 час.
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