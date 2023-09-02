"УГРОЖАЮТ ДЕТЯМ, НАСИЛУЮТ ЖЕНЩИН": РЕЗИДЕНЦИЮ СОВЕТСКОЙ ЭЛИТЫ ЗАНЯЛИ МИГРАНТЫ

Константин Котельников Не должно быть в России никаких национальных диаспор, всем инородцам ввести запрет на сборища - больше трех, всех в цугундер, пусть там отдохнут, потом заплатят штраф! Это животные и ничего кроме кнута не понимают...

Владимир Карпов Эти мигранты у себя в своих странах издеваются, терроризируют, убивают и насилуют русских без всякого страха, так как у них дома процветает такая русофобская внутренняя политика (но Россия при этом молчит), а мы в России почему-то преступно либеральничаем с этими мигрантами в ущерб интересам россиян, вот мигранты поэтому и наглеют всё больше и больше !!! Чего ждём ??? Чтобы они нас задавили ??? Почему такое допускается нашими властями ???