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Врио главы Херсонской области Сальдо: ВСУ подготавливаются к форсированию Днепра

Врио главы Херсонской области Сальдо: ВСУ подготавливаются к форсированию Днепра

Вооруженные силы Украины подготавливаются к форсированию Днепра, но их попытки провалятся. Такое заявление сделал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

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