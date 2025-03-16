Идет обнал сертификатов на жилье: есть мнение, что чиновники «продают» квартиры за откат

БлокнотРУ В течение одного дня, сразу два представителя, так называемых диаспор, таджикской и узбекской, высказались по поводу озвученной инициативы руководителя Братска, ввести ограничения на выдачу сертификатов на жилье, мигрантам и «новым россиянам».