Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Идет обнал сертификатов на жилье: есть мнение, что чиновники «продают» квартиры за откат

Идет обнал сертификатов на жилье: есть мнение, что чиновники «продают» квартиры за откат

БлокнотРУ В течение одного дня, сразу два представителя, так называемых диаспор, таджикской и узбекской, высказались по поводу озвученной инициативы руководителя Братска, ввести ограничения на выдачу сертификатов на жилье, мигрантам и «новым россиянам».

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