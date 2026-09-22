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Царьград

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В Краснодаре проверяют сообщения о похищении девушки на улице Кирова

В Краснодаре проверяют сообщения о похищении девушки на улице Кирова

Полиция Краснодара организовала оперативно-розыскные мероприятия после свидетельств о том, что вечером 20 сентября на улице Кирова в Пашковском жилом массиве несколько мужчин насильно усадили девушку в автомобиль Chery Tiggo без номеров.

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