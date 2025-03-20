Ретропонедельник №193 Радиоточка РУСЬ ПТ-201

Новая рабочая неделя начинается с посещения выставки Виртуального музея советской бытовой техники. Этот экспонат был прислан моим другом @dlinyj, в состоянии «ни одна муха не садилась», упакованный в заводскую коробку: Это большой сувенирный трехпрограммный радиоприемник, предназначение которого не только нарушить тишину, но и стать красивым элементом интерьера, и его не стыдно будет подарить на праздник.
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