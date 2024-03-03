Губернатор Забайкалья заявил о грядущих преобразованиях в ЗабГУ

Глава региона Александр Осипов рассказал о планах создать внутри вуза обособленные заведения.На горе Арача во время разговора с активистами «Движения первых» и «Юнармии» губернатор Забайкалья Александр Осипов сообщил о предстоящих преобразованиях в ЗабГУ.