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Губернатор Забайкалья заявил о грядущих преобразованиях в ЗабГУ

Губернатор Забайкалья заявил о грядущих преобразованиях в ЗабГУ

Глава региона Александр Осипов рассказал о планах создать внутри вуза обособленные заведения.На горе Арача во время разговора с активистами «Движения первых» и «Юнармии»  губернатор Забайкалья Александр Осипов сообщил о предстоящих преобразованиях в ЗабГУ.

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