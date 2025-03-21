Угрозу проникновения в Россию боевиков под видом мигрантов приуменьшать нельзя

Гулька

Это же давно даже козла понятно, что в Россию едут не трудовые мигранты, а бездельники не нашедшие применения на родине, потому что никуда не годятся или бандиты-исламисты. А виноваты в этом такие чинуши и депусраты, как Затулин, Федоров...которые с пеной у рта кричат из каждого утюга, что мигранты белые и пушистые, жить с ними рядом это большое счастье... Сколько им интересно наглосаксы заплатили, что они так жопы рвут? Рай земной при жизни, точно не меньше!