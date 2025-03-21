Александр ШУСТОВ Резкое обострение ситуации в Сирии, где наблюдается массовая гибель алавитов и христиан, заставляет обратить внимание на те риски, которые в связи с этим грозят России.
Угрозу проникновения в Россию боевиков под видом мигрантов приуменьшать нельзя
Комментарии
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Гулька
Это же давно даже козла понятно, что в Россию едут не трудовые мигранты, а бездельники не нашедшие применения на родине, потому что никуда не годятся или бандиты-исламисты. А виноваты в этом такие чинуши и депусраты, как Затулин, Федоров...которые с пеной у рта кричат из каждого утюга, что мигранты белые и пушистые, жить с ними рядом это большое счастье... Сколько им интересно наглосаксы заплатили, что они так жопы рвут? Рай земной при жизни, точно не меньше!
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16 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Да,такого в рФ я не вижу!
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15 час.
W
Walery
В принципе должен быть Закон... который будет гнать эти отбросы.., прибывшие к нам из соседних националистических республик. И еще = уже просто необходимо появление СМЕРШ для борьбы с лоббистами этих мигрантов в правительстве РФ .
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5 час.
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