Страна огней: как выглядят волшебные аргентинские болота

В Южной Америке, в регионе, известном как Огненная Земля, горная цепь Анд и нетронутые голубые озера создают одно из самых популярных мест для туристов, ищущих приключений.
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