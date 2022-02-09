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Страна огней: как выглядят волшебные аргентинские болота

Страна огней: как выглядят волшебные аргентинские болота

В Южной Америке, в регионе, известном как Огненная Земля, горная цепь Анд и нетронутые голубые озера создают одно из самых популярных мест для туристов, ищущих приключений.

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