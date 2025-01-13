В Кремле прокомментировали новый пакет санкций США

Песков заявил, что Россия намерена свести последствия санкций к минимуму Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена минимизировать последствия новых американских санкций, направленных против энергетического сектора.
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