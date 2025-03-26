Россия разгромила Замбию с хет-триком Глушенкова, «Зенит» отбивается от инсайдов про конфликты в клубе, Аргентина на ЧМ, 889-й гол Овечкина, 100 очков Кучерова, умер Андрей Мартемьянов и другие новости

1. Сборная России разгромила Замбию – 5:0! У Глушенкова хет-трик, Батраков и Вахания тоже забили. Полузащитник «Зенита» отпраздновал хет-трик приложенным к губам пальцем.
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