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Не только о футболе

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Россия разгромила Замбию с хет-триком Глушенкова, «Зенит» отбивается от инсайдов про конфликты в клубе, Аргентина на ЧМ, 889-й гол Овечкина, 100 очков Кучерова, умер Андрей Мартемьянов и другие новости

Россия разгромила Замбию с хет-триком Глушенкова, «Зенит» отбивается от инсайдов про конфликты в клубе, Аргентина на ЧМ, 889-й гол Овечкина, 100 очков Кучерова, умер Андрей Мартемьянов и другие новости

1. Сборная России разгромила Замбию – 5:0! У Глушенкова хет-трик, Батраков и Вахания тоже забили. Полузащитник «Зенита» отпраздновал хет-трик приложенным к губам пальцем.

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