Россия выдвинула США шесть условий. Трамп взял время подумать

Bloomberg передает слова Дональда Трампа, пообещавшего, что Вашингтон рассмотрит требования Москвы по прекращению огня в Черном моря, которые были заявлены по итогам переговоров в Саудовской Аравии 23–25 марта.
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