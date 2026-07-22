Бюджет 130 миллионов рублей: Михаил Ефремов получил главную роль в фильме с Козловским

Актер впервые после выхода из колонии снимется в большом проекте. Михаил Ефремов вернется в кино Komsomolskaya Pravda/Global Look PressОтсидевший в колонии Михаил Ефремов впервые за долгое время получил предложение о главной роли в полнометражном фильме.