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Бюджет 130 миллионов рублей: Михаил Ефремов получил главную роль в фильме с Козловским

Бюджет 130 миллионов рублей: Михаил Ефремов получил главную роль в фильме с Козловским

Актер впервые после выхода из колонии снимется в большом проекте. Михаил Ефремов вернется в кино Komsomolskaya Pravda/Global Look PressОтсидевший в колонии Михаил Ефремов впервые за долгое время получил предложение о главной роли в полнометражном фильме.

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