Эскаватор накрыло рухнувшей стеной

В Архангельске возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ.В Архангельске возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ.
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