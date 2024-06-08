Больше тысячи осетров и тюленей вернули в среду обитания пограничники в Мангистау

С 1 апреля по 31 мая пограничной службой КНБ в Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях и прилегающих к ним территориальных водах на Каспийском море проведена рыбоохранная акция «Бекіре-2024», передает InAktau.
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