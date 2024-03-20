Сийярто заявил, что СМИД ЕС принял решение об увеличении фонда мира для оплаты поставок оружия Киеву Ирэн ОрлонскаяМинистерство внешних дел стран-членов Европейского союза окончательно утвердило увеличение финансирования поставок вооружений для Украины.
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