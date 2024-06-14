Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 843 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иванов Иван
    Что за город?Это последние сан...
  • Раиса Утропова (Соловьева)
    Ну, не знаю. В нашем городе что- то странное происходит. Продуктов совсем нет, и то очень дорогие. Раньше в это время...Это последние сан...
  • Владимир Петров
    "...Сдача которого бывает нужна"? Сдишком часто бывает в нашей истории. Сдача бывает нужна при неготовности военных  ...О Дне Независимос...

Советский татарин нам пишет про Сталина. Ну прав же. ПРАВ

Советский татарин нам пишет про Сталина. Ну прав же. ПРАВ

Нам пишет советский татарин Эмиль: "Кстати, все кто хаит Сталина не читали его трудов, а кто читал, думал о прочитанном, они воздерживаются от однозначных суждений".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Едаменко
А Butt по-английски - жопа....
Ответить
10 час.
Владимир Алтайцев
Ты бы  поменьшевранья  п исал, может, интересен  был бы. Сталин закончил  духовную семинарию, что  равно  институту  сейчас, только  экзамены  не успел сдать. А  то, что он  бы их сдал, нет сомнений - в  его табел одни пятёрки
Ответить
8 час.
Владимир Алтайцев
Заслуженный педераст Гейропы, смердильник  захлопни.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх