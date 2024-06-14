Нам пишет советский татарин Эмиль: "Кстати, все кто хаит Сталина не читали его трудов, а кто читал, думал о прочитанном, они воздерживаются от однозначных суждений".
Советский татарин нам пишет про Сталина. Ну прав же. ПРАВ
Комментарии
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Олег Едаменко
А Butt по-английски - жопа....
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10 час.
Владимир Алтайцев
Ты бы поменьшевранья п исал, может, интересен был бы. Сталин закончил духовную семинарию, что равно институту сейчас, только экзамены не успел сдать. А то, что он бы их сдал, нет сомнений - в его табел одни пятёрки
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8 час.
Владимир Алтайцев
Заслуженный педераст Гейропы, смердильник захлопни.
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8 час.
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