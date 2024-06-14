Советский татарин нам пишет про Сталина. Ну прав же. ПРАВ

Владимир Алтайцев

Ты бы поменьшевранья п исал, может, интересен был бы. Сталин закончил духовную семинарию, что равно институту сейчас, только экзамены не успел сдать. А то, что он бы их сдал, нет сомнений - в его табел одни пятёрки