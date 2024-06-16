Во Владивостоке мальчик погиб, опрокинув на себя мангал

Еще одно трагическое событие произошло во Владивостоке - утром 15 июня 2024 года 7-летний мальчик, снимавший со своей семьей дом на улице Союзной, погиб после того, как на него упала металлическая решетка, установленная во дворе этого дома.
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