Какие седаны теперь везут в Россию параллельным импортом

Осень 2026-го выдалась на удивление щедрой на премьеры в сегменте параллельного импорта. Кроссоверами, которые уже порядком примелькались, дело не ограничилось – на этот раз дилеры присмотрелись и к седанам.
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