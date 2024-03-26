ВС РФ нанесли огневое поражение по 370 целям войск Украины

Специальная операция продолжается. ВС РФ нанесли огневое поражение по 370 выявленным целям войск Украины (в том числе 20 опорным пунктам, около 100 позициям полевой артиллерии), о чем информировал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает RT.