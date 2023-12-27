Антон Красовский заявил, что не был знаком с умершим актером Алексеем Черных

Экс-директор вещания телеканала RT Антон Красовский в разговоре с "Газетой.Ru" назвал "фантазией" информацию о том, что его госпитализировали из квартиры, в которой находилось тело актера театра Et Cetera Алексея Черных.
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