Вспоминаем ключевых игроков рынка с Туманного Альбиона, которые дожили до наших дней

Слово «британский автомобиль» вызывает в воображении сложные ассоциации. С одной стороны, британцы всегда умели делать стильные и дорогие автомобили, но с другой, многие из нас много раз слышали о мифах о капризах британских автомобилей, а некоторые даже сталкивались с ними лично.
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