В Петербурге открылся первый в России музей истории ликвидации последствий радиационных аварий

Экспозиция рассказывает о трагедиях на объектах атомной энергетики и работе ликвидаторов В торжественном открытии музея принял участие губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.
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