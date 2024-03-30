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Петербургский дневник

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В Петербурге открылся первый в России музей истории ликвидации последствий радиационных аварий

В Петербурге открылся первый в России музей истории ликвидации последствий радиационных аварий

Экспозиция рассказывает о трагедиях на объектах атомной энергетики и работе ликвидаторов В торжественном открытии музея принял участие губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

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