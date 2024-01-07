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СССР-Россия

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Памятка мигранту

Памятка мигранту

Автор: Виктор Анисимов Ты просрав свою страну пришёл в мою, пришёл в наш дом, в Россию, и попросил у нас работу чтобы твоя семья не умерла с голоду.

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Комментарии
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А
Александр24
Откорректировать текст, отредактировать, убрав ошибки, распечатать в типографии и выдавать каждому мигранту при пересечении границы России.
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17 час.
Ирина Котова
А если чиновники, депутаты и проч проч обдирают русский народ, так почему бы и мигрантам не подключиться, тем более что с чьей- то легкой руки они так легко стали гражданами России? Они лишь следствие
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17 час.
ИИ
Иван Иванов
Главный вопрос-а нахрена они вообще тут нужны??????????????????????????
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14 час.

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