По оценкам из-за океана, ВСУ потеряли уже 455 тысяч человек убитыми Константин Ольшанский На фото: РСЗО «Град» в зоне проведения специальной военной операции (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Сверхточным российским ударом в зоне СВО были уничтожены несколько сотен украинских солдат вместе с военными инструкторами из США и Великобритании.