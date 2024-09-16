«Алёша в Гигачада превратился» — в сети показали, как бы выглядели три богат...

«Алёша в Гигачада превратился» — в сети показали, как бы выглядели три богатыря из российских мультиков в реальной жизниВ сети появилось забавное видео, на котором можно увидеть, как бы выглядели три богатыря из российских мультиков в реальной жизни.
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