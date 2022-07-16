Револьверы и пистолеты, более чем странные

Всегда так было и будет, что некоему талантливому инженеру «захочется странного», и он в результате создаёт устройство, не похожее ни на что бывшее ранее.
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