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В Минздраве прокомментировали, как записаться к профильным врачам

В социальные сети Министерства здравоохранения Адыгеи, а также на платформу обратной связи «Госуслуг» поступают обращения жителей республики с жалобами, что через портал «Госуслуги» и по единому номеру 122 нельзя записаться к узкопрофильным врачам.

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