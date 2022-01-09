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В МВД Казахстана оценили ущерб от мародеров

В МВД Казахстана оценили ущерб от мародеров

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что в процессе беспорядков нарушители обокрали порядка сотни крупных торговых точек и банков, ориентировочный ущерб составляет примерно двести миллионов долларов.

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