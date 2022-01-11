Татьяне Конюховой-90 лет. Решила остаться на 2 год. Развод после 10 дней брака. Почему отвергла Высоцкого и как жила?

Татьяна Конюхова очень талантливая советская актриса. В 60-е годы ее считали одной из самых красивых актрис! На ее счету огромное количество замечательных ролей, причем нередко Татьяна даже отказывалась от съемок во многих популярных картинах.
Татьяна Конюхова очень талантливая советская актриса. В 60-е годы ее считали одной из самых красивых актрис! На ее счету огромное количество замечательных ролей, причем нередко Татьяна даже отказывалась от съемок во многих популярных картинах.
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