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Татьяне Конюховой-90 лет. Решила остаться на 2 год. Развод после 10 дней брака. Почему отвергла Высоцкого и как жила?

Татьяне Конюховой-90 лет. Решила остаться на 2 год. Развод после 10 дней брака. Почему отвергла Высоцкого и как жила?

Татьяна Конюхова очень талантливая советская актриса. В 60-е годы ее считали одной из самых красивых актрис! На ее счету огромное количество замечательных ролей, причем нередко Татьяна даже отказывалась от съемок во многих популярных картинах.

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