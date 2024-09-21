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Макдэвид о Годро в «Калгари»: «Он играл смело и жестко, несмотря на свои габариты. Джонни вдохновлял многих парней, которые чувствовали себя недостаточно большими»

31-летний хоккеист погиб в августе этого года – Джонни и его брата насмерть сбила машина во время прогулки на велосипедах.

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