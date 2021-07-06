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Лидер «Совета матерей» Буцкая рассказала семьям о всех мерах поддержки

Лидер «Совета матерей» Буцкая рассказала семьям о всех мерах поддержки

Все актуальные вопросы по выплатам можно уточнить на специальном сайте Глава общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая на прошедшем вебинаре «Семейный онлайн-прием» ответила на вопросы о государственной помощи семьям.

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