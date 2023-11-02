МИД заявил об умышленном ударе Киева по месту работы журналистов «Известий» в Донецке

Украинские националисты намеренно ударили по месту в Донецке, где работали журналисты «Известий» и спасатели, оказывавшие людям помощь после предыдущего удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы увеличить число жертв.
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