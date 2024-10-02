В Подмосковье найдено тело бывшего министра топлива и энергетики ЛНР

В деле будут разбираться следователи. Экс-министра топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики Константина Завизенова обнаружили мертвым на территории его загородного дома в Истринском районе Подмосковья.
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