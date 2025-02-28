В Твери провели семинар для студентов о создании семьи в молодости

В Твери для студентов образовательных учреждений провели интенсив-семинар «Семья в молодости. Создать нельзя отложить», посвященный вопросам семейных отношений, мотивации и нацеленности молодежи на создание семьи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии